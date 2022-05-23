Пушилин заявил о подготовке трибунала над пленными украинскими силовиками
Специалисты готовят документы для проведения международного трибунала над украинскими военнопленными, находящимися в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил политик, профильные ведомства проводят с пленными соответствующую работу. Пушилин уточнил, что информация по взятым в плен иностранным бойцам будет обнародована позже.
«Что касается в дальнейшем их судьбы, тут все абсолютно очевидно: они сейчас содержатся на территории ДНР, в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, сейчас подготавливаются соответствующие документы, прописывается устав трибунала», — рассказал глава ДНР.
Пушилин также допустил проведение промежуточных трибуналов «по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны».
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