Пушилин заявил о подготовке трибунала над пленными украинскими силовиками

Как отметил политик, профильные ведомства проводят с пленными соответствующую работу. Пушилин уточнил, что информация по взятым в плен иностранным бойцам будет обнародована позже.

«Что касается в дальнейшем их судьбы, тут все абсолютно очевидно: они сейчас содержатся на территории ДНР, в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, сейчас подготавливаются соответствующие документы, прописывается устав трибунала», — рассказал глава ДНР.

Пушилин также допустил проведение промежуточных трибуналов «по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны».

