Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в Старомайорское и Урожайное

Украинские военные перебрасывают резервы и пытаются атаковать на южнодонецком направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам политика, этот участок остается «горячей точкой», пишет RT.

«В центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — указал Пушилин.

Как отметил врио главы ДНР, противник пытается атаковать позиции армии России около шести раз за сутки.

Между тем начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные захватили семь украинских опорных пунктов и разгромили до роты пехоты 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Ольшан, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияДНРДенис Пушилин

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