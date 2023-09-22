Пушилин: ВСУ концентрируют силы на северном направлении
Украинские войска концентрируют силы на северном фланге, при этом противник пока не предпринимает действий. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В некоторых направлениях, в частности, по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы», — поделился врио главы ДНР.
Так, ВСУ накапливают штурмовые подразделения. По словам Пушилина, украинская сторона «пока не предпринимает действия».
Ранее врио главы ДНР сообщил о стабилизации военной обстановки в селе Работино Запорожской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru