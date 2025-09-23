Трамп рассчитывает, что Венгрия перестанет покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на этот шаг.

Американский лидер отметил, что пока не обсуждал эту тему с главой венгерского правительства. Однако, по его словам, у него есть ощущение, что в случае разговора Орбан готов рассмотреть прекращение закупок.