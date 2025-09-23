Трамп рассчитывает, что Венгрия перестанет покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на этот шаг.
Американский лидер отметил, что пока не обсуждал эту тему с главой венгерского правительства. Однако, по его словам, у него есть ощущение, что в случае разговора Орбан готов рассмотреть прекращение закупок.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование США к Европе отказаться от российских энергоносителей нереалистичным.
По словам Сийярто, Венгрия не может обеспечить себя энергоресурсами без поставок из России. Он подчеркнул, что это связано не с политикой, а с «физической реальностью» энергетической системы страны, передает «Радиоточка НСН».
