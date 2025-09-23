При пожаре в новосибирском зоопарке погибли пятнистые олени и козлы
Более десяти животных погибли при пожаре в зоопарке имени Ростислава Шило в Новосибирске, сообщила «Газете.Ru» местная жительница Дарья. По ее словам, среди погибших оказались пятнистые олени и козлы. Она отметила, что огонь удалось потушить.
Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в вольерах, где находились козы, олени и дикие быки. Очевидцы рассказали, что пламя было видно за несколько километров, к тушению привлекались около 30 пожарных и несколько поливочных машин.
По свидетельствам горожан, часть животных удалось спасти, но значительные потери избежать не удалось.
Специалисты разбирают последствия происшествия и уточняют масштабы ущерба, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в новосибирском зоопарке погибли пятнистые олени и козлы
- Трамп рассчитывает, что Венгрия перестанет покупать нефть у России
- Депутат объяснил рост цен на бензин на юге России и предупредил о новых факторах
- Введение акциза на иностранные игры грозит развитием теневого рынка
- В новосибирском зоопарке при пожаре погибли более десяти животных
- Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы
- IT-специалисты не смогут перейти на российские нейросети к 2026 году
- Трамп ответил на вопрос о доверии к Путину
- После речи Трампа делегации начали покидать Генассамблею ООН
- Сексолог объяснила тренд на партнеров в два раза старше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru