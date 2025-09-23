При пожаре в новосибирском зоопарке погибли пятнистые олени и козлы

Более десяти животных погибли при пожаре в зоопарке имени Ростислава Шило в Новосибирске, сообщила «Газете.Ru» местная жительница Дарья. По ее словам, среди погибших оказались пятнистые олени и козлы. Она отметила, что огонь удалось потушить.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в вольерах, где находились козы, олени и дикие быки. Очевидцы рассказали, что пламя было видно за несколько километров, к тушению привлекались около 30 пожарных и несколько поливочных машин.





По свидетельствам горожан, часть животных удалось спасти, но значительные потери избежать не удалось.

Специалисты разбирают последствия происшествия и уточняют масштабы ущерба, передает «Радиоточка НСН».

