На Краснолиманском направлении ВСУ отбросили при попытке провести разведку боем

Российские силы подавили попытку ВСУ провести разведку боем на краснолиманском направлении, противник отброшен. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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«За последние сутки на краснолиманском направлении противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем в сразу нескольких направлениях: населенные пункты Торское, Невское, Терны, Новоегоровка, Серебрянское лесничество», — отметил политик.

По словам Пушилина, украинских военных частично подавили огнем артиллерии и отбросили на исходные рубежи.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по двум оборонным предприятиям в Харькове, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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