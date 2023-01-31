Пушилин: Украинские военные закрепляются на территории промышленных объектов

Украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По словам политика, противник «по-прежнему упирается», отмечает «Свободная пресса».

«Ситуация усугубляется тем, что даже огромные потери среди украинских вооруженных формирований и вконец проигрышные позиции не являются основанием для того, чтобы украинское командование дало приказ на отступление», — рассказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

При этом российские силы продолжают продвижение, пишет Газета.ру.

Накануне Пушилин сообщил, что военные РФ закрепились в восточной части Угледара.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНРДенис Пушилин
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