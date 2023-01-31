Пушилин: Украинские военные закрепляются на территории промышленных объектов
Украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам политика, противник «по-прежнему упирается», отмечает «Свободная пресса».
«Ситуация усугубляется тем, что даже огромные потери среди украинских вооруженных формирований и вконец проигрышные позиции не являются основанием для того, чтобы украинское командование дало приказ на отступление», — рассказал Пушилин в беседе с РИА Новости.
При этом российские силы продолжают продвижение, пишет Газета.ру.
Накануне Пушилин сообщил, что военные РФ закрепились в восточной части Угледара.
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