Пушилин: Российские военные закрепились в восточной части Угледара
Российские военные продолжают продвижение в Угледаре. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара», — отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Пушилина, российский силы также продвигаются в окрестностях города, отмечает телеканал «360».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под Угледаром и Артемовском сложилась «жесткая» ситуация для ВСУ, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году
- СМИ сообщили о начале Трампом предвыборной кампании
- СМИ сообщили о задержании в Словении двух подозреваемых в шпионаже в пользу России
- Сразу семь авто столкнулись на юго-востоке Москвы
- Пушилин: Российские военные закрепились в восточной части Угледара
- Хачанов стал третьей ракеткой мира в чемпионской гонке ATP
- СМИ: «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей
- Рябков назвал ситуацию в отношениях с США тупиковой
- СМИ: «Ростелеком» планирует купить «МегаФон»
- В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru