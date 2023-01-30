Пушилин: Российские военные закрепились в восточной части Угледара

Российские военные продолжают продвижение в Угледаре. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«ВСУ готовы отступить?»: Российские силы окружают Артемовск и Угледар

«Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара», — отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, российский силы также продвигаются в окрестностях города, отмечает телеканал «360».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под Угледаром и Артемовском сложилась «жесткая» ситуация для ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДенис ПушилинДНР
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