«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой», — рассказал политик.

По словам главы ДНР, ситуация на этой территории неоднозначная. Тем не менее, Пушилин подчеркнул, что союзные подразделения «просто молодцы».

Как отметил политик, линия фронта на севере ДНР «достаточно динамична», украинскими войсками руководят инструкторы НАТО, но силы республики выдерживают удары и наносят противнику огневые поражения.

