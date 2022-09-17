Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях в восточной части Яровой

Боестолкновения произошли между союзными силами и украинскими войсками в восточной части поселка Яровая. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем видеообращении.

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«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой», — рассказал политик.

По словам главы ДНР, ситуация на этой территории неоднозначная. Тем не менее, Пушилин подчеркнул, что союзные подразделения «просто молодцы».

Как отметил политик, линия фронта на севере ДНР «достаточно динамична», украинскими войсками руководят инструкторы НАТО, но силы республики выдерживают удары и наносят противнику огневые поражения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНРДенис Пушилин
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