Село Майорск на Донбассе, расположенное к северу от Горловки, взято под контроль союзными силами. Такую информацию распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что операция по захвату населённого пункта, находившегося под контролем вооружённых сил Украины, проведена подразделениями войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии.

В среду, 14 сентября союзные силы взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в районе Бахмута (Артёмовска). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным военкора Андрея Руденко, там главную роль играла частная военная компания «Вагнер». Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что силы ДНР- ЛНР сумели закрепиться на окраинах Бахмута.

