Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в Артемовск и Марьинку

Подразделения украинской армии массово перебрасывают в города Артемовск и Марьинка. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин: Бойцы «Вагнера» близки к окружению Артемовска

По словам политика, на Артемовском направлении противник оказывает ожесточенное сопротивление.

«Помимо массовой переброски резервов в Артемовск, противник также сконцентрировался в этом направлении в плане переброски резервов в Марьинку, противник всеми способами пытается затянуть продвижение наших подразделений», — рассказал Пушилин.

Тем не менее, российские силы продвигаются «метр за метром».

Ранее Пушилин высказал мнение, что Марьинка вскоре перейдет под контроль российских военных. Кроме того, политик сообщал, что бойцы частной военной компании «Вагнер» близки к оперативному окружению Артемовска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУДенис Пушилин
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