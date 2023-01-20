Пушилин: Бойцы «Вагнера» близки к окружению Артемовска
Бойцы частной военной компании «Вагнер» близки к оперативному окружению Артемовска, завил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению», - цитирует Пушилина РИА Новости.
Он также уточнил, что бои идут в районе мясокомбината, а «вагнеровцы» продвигаются по этому направлению круглосуточно.
20 января стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункта Клещеевка, который расположен недалеко от Артемовска. А немецкое издание Spiegel вышло с материалом, что Украина теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день. Такие данные основаны на докладе Федеральной разведывательной службы Германии. В спецслужбе отметили, что потеря Артемовска негативно скажется на линии украинской обороны.
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