Пушилин: Бойцы «Вагнера» близки к окружению Артемовска

Бойцы частной военной компании «Вагнер» близки к оперативному окружению Артемовска, завил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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«Ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Он также уточнил, что бои идут в районе мясокомбината, а «вагнеровцы» продвигаются по этому направлению круглосуточно.

20 января стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункта Клещеевка, который расположен недалеко от Артемовска. А немецкое издание Spiegel вышло с материалом, что Украина теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день. Такие данные основаны на докладе Федеральной разведывательной службы Германии. В спецслужбе отметили, что потеря Артемовска негативно скажется на линии украинской обороны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"УкраинаРоссияВоенная Операция
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