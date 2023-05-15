Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске

По словам политика, подразделения РФ зачищают часть высотных районов на западе города, которые пока остаются под контролем ВСУ.

«Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — отметил Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Ранее врио главы ДНР заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта, напоминает Ura.ru. По словам политика, противник пытается прощупать позиции и вести разведку боем, пишет «Свободная пресса».

