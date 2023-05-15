Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске

Российские военные продолжают продвигаться вперед в Артемовске. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта

По словам политика, подразделения РФ зачищают часть высотных районов на западе города, которые пока остаются под контролем ВСУ.

«Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — отметил Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Ранее врио главы ДНР заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта, напоминает Ura.ru. По словам политика, противник пытается прощупать позиции и вести разведку боем, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин

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