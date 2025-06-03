СМИ: Голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН запросила Россия
3 июня 202504:31
Голосование по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прошло по запросу России, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Бербок избрали новым председателем ГА ООН.
До этого первый заместитель постпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявил, что у России есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru