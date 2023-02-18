По мнению Пушилина, Марьинку вскоре освободят полностью, несмотря на то, что Ворруженные силы Украины не собираются отступать.

«По Марьинке: в западной части там тоже есть улучшения позиций… Противник и в Марьинку в том числе перебрасывает резервы, плюс там очень серьёзные укрепления, которые готовились годами», — цитирует представителя ДНР ТАСС.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвисв в статье для 19FortyFive написал, что Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом, по его мнению, говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции.



