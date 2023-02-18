Пушилин рассказал об улучшении позиций российских войск в Марьинке
Части Вооруженных сил России смогли улучшить позиции в западном секторе Марьинки, заявил участникам региональных волонтерских акции «Мы вместе» врио главы ДНР Денис Пушилин во время семинара.
По мнению Пушилина, Марьинку вскоре освободят полностью, несмотря на то, что Ворруженные силы Украины не собираются отступать.
«По Марьинке: в западной части там тоже есть улучшения позиций… Противник и в Марьинку в том числе перебрасывает резервы, плюс там очень серьёзные укрепления, которые готовились годами», — цитирует представителя ДНР ТАСС.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвисв в статье для 19FortyFive написал, что Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом, по его мнению, говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции.
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