Пушилин рассказал об улучшении позиций российских войск в Марьинке

Части Вооруженных сил России смогли улучшить позиции в западном секторе Марьинки, заявил участникам региональных волонтерских акции «Мы вместе» врио главы ДНР Денис Пушилин во время семинара.

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По мнению Пушилина, Марьинку вскоре освободят полностью, несмотря на то, что Ворруженные силы Украины не собираются отступать.

«По Марьинке: в западной части там тоже есть улучшения позиций… Противник и в Марьинку в том числе перебрасывает резервы, плюс там очень серьёзные укрепления, которые готовились годами», — цитирует представителя ДНР ТАСС.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвисв в статье для 19FortyFive написал, что Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом, по его мнению, говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУУкраинаДенис Пушилин
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