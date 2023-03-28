Пушилин: Промзона в Артемовске практически полностью зачищена
Российские силы почти полностью зачистили промзону на территории завода по обработке цветных металлов в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
По словам Пушилина, российские бойцы продолжают сражаться с одиночными группами противника.
Кроме того, политик сообщил об улучшении позиций военных РФ на авдеевском направлении.
Ранее стало известно, что подразделения частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов, напоминает РИА ФАН.
Между тем СМИ сообщили, что ВСУ начали минировать здания в Артемовске. Украинские солдаты взрывают постройки при приближении российских военных, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Швейцарский банк CS: Ожидаем, что слияние с UBS завершится к концу года
- СМИ: Летчик заявил о готовности ВКС России к контрнаступлению ВСУ
- Си Цзиньпин: Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда
- В АТОР назвали самые популярные национальные туристические маршруты России
- Пушилин: ВСУ потеряли 30 военных при попытке прощупать оборону на Угледарском направлении
- Трамп предложил американцам молиться после решения Путина о ядерном оружии
- Пушилин: Промзона в Артемовске практически полностью зачищена
- Землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане
- Опрос: Треть россиян тратят два часа на работе на личные чаты и онлайн-покупки
- ВСУ выпустили по Ясиноватой 13 снарядов за 20 минут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru