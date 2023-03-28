Пушилин: Промзона в Артемовске практически полностью зачищена

Российские силы почти полностью зачистили промзону на территории завода по обработке цветных металлов в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

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По словам Пушилина, российские бойцы продолжают сражаться с одиночными группами противника.

Кроме того, политик сообщил об улучшении позиций военных РФ на авдеевском направлении.

Ранее стало известно, что подразделения частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов, напоминает РИА ФАН.

Между тем СМИ сообщили, что ВСУ начали минировать здания в Артемовске. Украинские солдаты взрывают постройки при приближении российских военных, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин

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