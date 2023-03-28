В ЛНР рассказали о переполненных моргах под Артемовском из-за потерь ВСУ
Морги в подконтрольном украинским силам Часовом Яре переполнены из-за больших потерь среди ВСУ под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Марочко, погибших направляют в более крупные населенные пункты, пишет «Свободная пресса». Из-за этого время транспортировки тел увеличилось. Кроме того, по словам офицера, ощущается нехватка занимающихся перевозкой людей и транспорта, отмечает Газета.ру.
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