В ЛНР рассказали о переполненных моргах под Артемовском из-за потерь ВСУ

Морги в подконтрольном украинским силам Часовом Яре переполнены из-за больших потерь среди ВСУ под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал о серьезных потерях ВСУ в боях за Артемовск

«Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, погибших направляют в более крупные населенные пункты, пишет «Свободная пресса». Из-за этого время транспортировки тел увеличилось. Кроме того, по словам офицера, ощущается нехватка занимающихся перевозкой людей и транспорта, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: скриншот видео
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