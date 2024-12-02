Пушилин: Продолжаются бои в Дзержинске, ВСУ перебрасывают резервы

В Дзержинске (украинское название — Торецк) продолжаются боевые действия, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

Войска России освободили два села в ДНР

По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают перебрасывать резервы, активно задействуют беспилотники.

Говоря о Часовом Яре, глава республики указал, что противник укрепился на огнеупорном комбинате, однако российские подразделения его оттуда выбивают.

Ранее ВС РФ выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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