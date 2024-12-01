Войска России освободили два села в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили село Ильинка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
В этот населенный пункт вошли бойцы группировки войск «Юг». В то же время подразделения группировки «Центр» освободили село Петровка.
В сводке Минобороны также указано, что подразделение группировки войск «Север» нанесли поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Харьковской области. Группировка «Запад» усилила свое тактическое положение.
Российское оборонное ведомство регулярно рапортует об освобождении населенных пунктов на нескольких направлениях. Ранее ВС РФ взяли под контроль Воровское и Раздольное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru