Войска России освободили два села в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили село Ильинка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.

В этот населенный пункт вошли бойцы группировки войск «Юг». В то же время подразделения группировки «Центр» освободили село Петровка.

ВС России освободили Воровское и Раздольное в ДНР

В сводке Минобороны также указано, что подразделение группировки войск «Север» нанесли поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Харьковской области. Группировка «Запад» усилила свое тактическое положение.

Российское оборонное ведомство регулярно рапортует об освобождении населенных пунктов на нескольких направлениях. Ранее ВС РФ взяли под контроль Воровское и Раздольное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФ

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