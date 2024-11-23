Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Берестки в ДНР

Российские войска выбили ВСУ из села Берестки, расположенного на берегу Кураховского водохранилища в ДНР, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, российские военные завершают там зачистку.

Ранее Рогов в разговоре с НСН отметил, что Вооруженные силы РФ все больше окружают Торецк (до 2016 года – Дзержинск) в ДНР, особенно с юга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУУкраина

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