Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Берестки в ДНР
23 ноября 202417:51
Российские войска выбили ВСУ из села Берестки, расположенного на берегу Кураховского водохранилища в ДНР, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские военные завершают там зачистку.
Ранее Рогов в разговоре с НСН отметил, что Вооруженные силы РФ все больше окружают Торецк (до 2016 года – Дзержинск) в ДНР, особенно с юга, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru