Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска»

Накануне Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение города Артемовска. По его словам, 20 мая уже второй раз становится особой датой, так как ровно год назад был освобожден Мариуполь. Пушилин сказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» «проделали колоссальную работу».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что в любых наградах «есть плюсы и минусы». Так, основатель ЧВК напомнил, что за взятие сирийской Пальмиры не получил медали ни один боец «Вагнера».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выражал мнение, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно, передает «Радиоточка НСН».

