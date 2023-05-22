Пригожин оценил планы учредить в ДНР награды за взятие Артемовска

Как отметил Пригожин, в любых наградах «есть плюсы и минусы». Так, основатель ЧВК напомнил, что за взятие сирийской Пальмиры не получил медали ни один боец «Вагнера».

«Если медаль за взятие Артемовска ... будет раздаваться всем подряд, то я считаю, что лучше такую медаль не делать», — считает бизнесмен.

При этом награды «имеют место быть», если их получат бойцы, которые выполняли задачи по взятию города, а также содействовавшие этому специалисты.

В минувшую субботу Пригожин объявил, что российские силы полностью освободили Артемовск, напоминает Ura.ru. Бойцы «Вагнера» планируют осмотреть город и передать его Минобороны РФ до 25 мая, отмечает телеканал «360».

