Пригожин оценил планы учредить в ДНР награды за взятие Артемовска

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина об учреждении госнаград за взятие Артемовска (украинское название - Бахмут). Слова бизнесмена приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

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Как отметил Пригожин, в любых наградах «есть плюсы и минусы». Так, основатель ЧВК напомнил, что за взятие сирийской Пальмиры не получил медали ни один боец «Вагнера».

«Если медаль за взятие Артемовска ... будет раздаваться всем подряд, то я считаю, что лучше такую медаль не делать», — считает бизнесмен.

При этом награды «имеют место быть», если их получат бойцы, которые выполняли задачи по взятию города, а также содействовавшие этому специалисты.

В минувшую субботу Пригожин объявил, что российские силы полностью освободили Артемовск, напоминает Ura.ru. Бойцы «Вагнера» планируют осмотреть город и передать его Минобороны РФ до 25 мая, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:НаградыДНРЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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