Пушилин: до полного освобождения Марьинки остался один участок

Для полного освобождения города Марьинка осталось взять под контроль один участок. Об этом сообщил врио главы Донецкой республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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Последний незанятый российскими силами участок расположен на западе Марьинки, уточнил Пушилин.

По его словам, в городе продолжаются ожесточенные бои. Российская армия теснит подразделения ВСУ.

Сдавать позиции украинские войска пока не собираются, констатировал Пушилин. Он отметил, что противник продолжает перебрасывать резервы.

Украинским войскам не хватает солдат для контратаки, заявил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, у Киева не получилось сформировать ударные группы, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин

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