Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском

Президент Украины должен сам решить, как поступить с Артемовском. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, потеря города не означает, что Украина потерпела поражение.

Зеленский 15 марта объявил об усилении обороны Артемовска. Решение принято на заседании с участием представителей разведки и командующих направлениями.

Российские силы контролируют более половины Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин. Он сообщил о продолжении боев в промышленной зоне города, передает НСН.

