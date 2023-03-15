Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском
Соединенные Штаты предоставили украинскому руководству право выбора в ситуации в Артемовском (Бахмут), сообщают СМИ.
Президент Украины должен сам решить, как поступить с Артемовском. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, потеря города не означает, что Украина потерпела поражение.
Зеленский 15 марта объявил об усилении обороны Артемовска. Решение принято на заседании с участием представителей разведки и командующих направлениями.
Российские силы контролируют более половины Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин. Он сообщил о продолжении боев в промышленной зоне города, передает НСН.
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