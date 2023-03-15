Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском

Соединенные Штаты предоставили украинскому руководству право выбора в ситуации в Артемовском (Бахмут), сообщают СМИ.

Военный аналитик заявил о скором завершении битвы за Артемовск

Президент Украины должен сам решить, как поступить с Артемовском. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, потеря города не означает, что Украина потерпела поражение.

Зеленский 15 марта объявил об усилении обороны Артемовска. Решение принято на заседании с участием представителей разведки и командующих направлениями.

Российские силы контролируют более половины Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин. Он сообщил о продолжении боев в промышленной зоне города, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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