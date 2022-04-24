Пушилин: Националистам на «Азовстали» «осталось недолго»
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что националистам, заблокированным на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, «осталось недолго», сообщает РИА Новости.
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в "Азовстали". Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», — считает Пушилин.
Ранее бывший сотрудник завода Александр Чуприн рассказал «Известиям», что боевики нацбатальона «Азов», в отношение которых в России заведено уголовное дело, могут находиться в толстолистовом цехе «Азовстали» в Мариуполе.
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