Пушилин: Националистам на «Азовстали» «осталось недолго»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что националистам, заблокированным на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, «осталось недолго», сообщает РИА Новости.

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«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в "Азовстали". Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», — считает Пушилин.

Ранее бывший сотрудник завода Александр Чуприн рассказал «Известиям», что боевики нацбатальона «Азов», в отношение которых в России заведено уголовное дело, могут находиться в толстолистовом цехе «Азовстали» в Мариуполе.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаНационалистыМариупольДенис Пушилин
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