Бывший сотрудник «Азовстали» указал на вероятное укрытие националистов

По его словам, этот цех способен выдержать «довольно мощные удары относительно безболезненно».

«Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это все видно, что цельнолитые железобетонные конструкции. Вот одна из таких есть в толстолистовом цехе», — пояснил бывший начальник смены по оборудованию Чуприн.

Он также рассказал, что боевики «Азова» используют для передвижений тоннель под толстолистовым цехом.

Ранее боец Нацгвардии Украины Денис Середин, который сдался российским военным, 24 апреля сообщил подробности о сложившейся ситуации на комбинате «Азовсталь», где заблокированы украинские националисты.

