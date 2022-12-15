Пушилин: Марьинка освобождена уже на 80 процентов

Во вторник полковник полиции, помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что российская армия окружила Марьинку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Сейчас Марьинка уже более чем на 80% освобождена. Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого», — цитирует РИА Новости врио главы республики.

Как отметил Пушилин, после полного освобождения Марьинки обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ уменьшатся.

