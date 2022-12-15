Пушилин: Марьинка освобождена уже на 80 процентов
Город Марьинка в Донецкой народной республике освобожден уже на 80%. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Во вторник полковник полиции, помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что российская армия окружила Марьинку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Сейчас Марьинка уже более чем на 80% освобождена. Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого», — цитирует РИА Новости врио главы республики.
Как отметил Пушилин, после полного освобождения Марьинки обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ уменьшатся.
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