Путин считает, что рост экономики РФ обеспечила не только «оборонка»

Развитие оборонной промышленности - далеко не единственный фактор быстрого роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками «Деловой России».

Путин заявил, что «получалось очень многое, иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в [прошлом] году». Президент убежден, что рост экономики обеспечил не только оборонно-промышленный комплекс в контексте нужд СВО.

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Путин считает, что «огромный вклад в развитие экономики» внесли в том числе виноделие, гостеприимство, высокие технологии.

Ранее в ходе встречи с членами «Деловой России» Путин сказал, что одной из главных проблем в российской экономике является высокая инфляция.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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