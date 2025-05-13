Путин считает, что рост экономики РФ обеспечила не только «оборонка»

Развитие оборонной промышленности - далеко не единственный фактор быстрого роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками «Деловой России».

Путин заявил, что «получалось очень многое, иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в [прошлом] году». Президент убежден, что рост экономики обеспечил не только оборонно-промышленный комплекс в контексте нужд СВО.