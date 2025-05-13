Путин считает, что рост экономики РФ обеспечила не только «оборонка»
Развитие оборонной промышленности - далеко не единственный фактор быстрого роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками «Деловой России».
Путин заявил, что «получалось очень многое, иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в [прошлом] году». Президент убежден, что рост экономики обеспечил не только оборонно-промышленный комплекс в контексте нужд СВО.
Путин считает, что «огромный вклад в развитие экономики» внесли в том числе виноделие, гостеприимство, высокие технологии.
Ранее в ходе встречи с членами «Деловой России» Путин сказал, что одной из главных проблем в российской экономике является высокая инфляция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru