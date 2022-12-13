В ДНР заявили об окружении российскими войсками города Марьинки
Российские войска окружили населенный пункт Марьинка на территории ДНР. Об этом сообщил полковник полиции ЛНР, помощник главы МВД республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале.
Военный заявил, что бои за город в разгаре, войска ВСУ оказывают сопротивление. Киселев уточнил, что бои идут в центре города.
По словам полковника, российские войска осваиваются на освобожденной от оккупации территории. Киселев отметил, что трассу в направлении населенного пункта Красногоровка, использовавшуюся для снабжения войск ВСУ в Марьинке, контролируют российские военные.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении более половины Донецкой народной республики от Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru