В ДНР заявили об окружении российскими войсками города Марьинки

Российские войска окружили населенный пункт Марьинка на территории ДНР. Об этом сообщил полковник полиции ЛНР, помощник главы МВД республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал о продвижении российских военных на всей линии соприкосновения

Военный заявил, что бои за город в разгаре, войска ВСУ оказывают сопротивление. Киселев уточнил, что бои идут в центре города.

По словам полковника, российские войска осваиваются на освобожденной от оккупации территории. Киселев отметил, что трассу в направлении населенного пункта Красногоровка, использовавшуюся для снабжения войск ВСУ в Марьинке, контролируют российские военные.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении более половины Донецкой народной республики от Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияСпецоперацияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры