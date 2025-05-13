Шнуров ответил желающим отменить концерты «Ленинграда» в Новосибирске

Взрослые люди, которые приходят на концерты группы «Ленинград», делают это «по доброй воле». Как пишет «Газета.Ru», такое заявление сделал лидер коллектива Сергей Шнуров.

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Комментируя желание общественников отменить выступления группы, он указал, что не понимает, почему они мешают другим делать то, что не является противозаконным.

«Есть детские утренники... есть вечера для тех кому за 60... Пытаться всё привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и богатой русской культуры», — подчеркнул музыкант.

Шнуров добавил, что общественникам также может не нравиться происходящее в русской бане, но это их личное дело.

Ранее «Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» обвинил группу «Ленинград» в пропаганде употребления алкоголя и сквернословия, и потребовал отменить выступление коллектива в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:КонцертНовосибирскГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров

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