Суд отказался снять арест с имущества Чубайса по иску «Роснано»
Арбитражный суд Москвы оставил в силе обеспечительные меры в отношении имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, отклонив его просьбу об их полной отмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги заседания.
Суд постановил сохранить арест активов Чубайса в пределах суммы иска — более 5,6 миллиарда рублей, поданного АО «Роснано». При этом ограничения были частично смягчены: арест не будет распространяться на 50% его зарплаты и иных доходов.
Иск от «Роснано» был подан 31 марта и касается финансовых претензий к Чубайсу и семи другим бывшим топ-менеджерам госкорпорации.
В числе ответчиков значатся экс-заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru