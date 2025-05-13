Путин: США до сих пор покупают у России ядерное топливо
13 мая 202518:55
США до сих пор закупают у России ядерное топливо. Об этом на встрече с участниками «Деловой России» заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Вашингтон действует очень прагматично, поэтому что это выгодно. И у американской экономики в результате наблюдается «достаточно приличный» рост.
«И мы должны так же действовать - очень прагматично на каждом шагу», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что развитие оборонной промышленности - далеко не единственный фактор быстрого роста экономики России, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru