Путин: США до сих пор покупают у России ядерное топливо

США до сих пор закупают у России ядерное топливо. Об этом на встрече с участниками «Деловой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России

По его словам, Вашингтон действует очень прагматично, поэтому что это выгодно. И у американской экономики в результате наблюдается «достаточно приличный» рост.

«И мы должны так же действовать - очень прагматично на каждом шагу», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что развитие оборонной промышленности - далеко не единственный фактор быстрого роста экономики России, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТорговляРоссияСШАВладимир Путин

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