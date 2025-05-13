Путин: США до сих пор покупают у России ядерное топливо

По его словам, Вашингтон действует очень прагматично, поэтому что это выгодно. И у американской экономики в результате наблюдается «достаточно приличный» рост.

«И мы должны так же действовать - очень прагматично на каждом шагу», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что развитие оборонной промышленности - далеко не единственный фактор быстрого роста экономики России, пишут «Известия».

