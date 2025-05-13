Путин заявил о привлекательности новых регионов России для бизнеса

Президент считает, что в этих регионах есть над чем работать и что там созданы для этого привлекательные условия.

Также Путин сегодня заявил, что «огромный вклад в развитие экономики» России внес не только оборонно-промышленный комплекс, но в том числе виноделие, гостеприимство, высокие технологии.

