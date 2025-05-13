Путин заявил о привлекательности новых регионов России для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин рассказал о привлекательности для развития бизнеса в новых регионах России. В ходе встречи с руководителями «Деловой России» в Кремле глава государства сказал, что там есть во что вкладываться. Путин отметил плодородные с точки зрения сельского хозяйств земли и «благодатные с точки зрения развития туризма, Приазовье и так далее».

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Президент считает, что в этих регионах есть над чем работать и что там созданы для этого привлекательные условия.

Также Путин сегодня заявил, что «огромный вклад в развитие экономики» России внес не только оборонно-промышленный комплекс, но в том числе виноделие, гостеприимство, высокие технологии.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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