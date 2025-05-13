Чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет

В честь юбилея на медиаресурсах турнира были размещены отреставрированные фотоматериалы, рассказывающие о событиях, произошедших на гоночных трассах по всему миру за более чем семь десятилетий. А на YouTube были опубликованы различные видеоматериалы, в том числе семь классических гонок турнира.

Президент и исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что таким образом было решено отдать дань памяти тем гонщикам, инженерам, владельцам команд и болельщикам, создававшим «Королевские гонки».

«На протяжении 75 лет «Формула 1» способствует инновациям и прогрессу, поражает болельщиков примерами человеческих возможностей, выносливости и скорости... У нашего спорта невероятные перспективы», - подчеркнул он.

Ранее «Формула 1» обзавелась собственными официальными макаронами. Партнёром «Королевских гонок» стал крупнейший в мире производитель макаронных изделий Barilla, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

