Чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет
Главному автоспортивному чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет. Именно 13 мая, но только в 1950 году, в британском Сильверстоуне прошёл первый Гран-при «Королевских гонок».
В честь юбилея на медиаресурсах турнира были размещены отреставрированные фотоматериалы, рассказывающие о событиях, произошедших на гоночных трассах по всему миру за более чем семь десятилетий. А на YouTube были опубликованы различные видеоматериалы, в том числе семь классических гонок турнира.
Президент и исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что таким образом было решено отдать дань памяти тем гонщикам, инженерам, владельцам команд и болельщикам, создававшим «Королевские гонки».
«На протяжении 75 лет «Формула 1» способствует инновациям и прогрессу, поражает болельщиков примерами человеческих возможностей, выносливости и скорости... У нашего спорта невероятные перспективы», - подчеркнул он.
Ранее «Формула 1» обзавелась собственными официальными макаронами. Партнёром «Королевских гонок» стал крупнейший в мире производитель макаронных изделий Barilla, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru