Пушилин: Критических моментов на фронте нет
Ситуация на линии фронта в Донецкой народной республике напряженная, однако критических моментов нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как отметил политик, обстановка в зоне боевых действий «стабильно напряженная».
«При этом каких-то критических, переломных моментов не видно и не предполагается», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные пытаются прорваться к Кременной на краснолиманском направлении, пишет «Свободная пресса». По словам офицера, противник усилил обстрелы и использование беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru