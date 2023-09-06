Пушилин: Критических моментов на фронте нет

Ситуация на линии фронта в Донецкой народной республике напряженная, однако критических моментов нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Как отметил политик, обстановка в зоне боевых действий «стабильно напряженная».

«При этом каких-то критических, переломных моментов не видно и не предполагается», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные пытаются прорваться к Кременной на краснолиманском направлении, пишет «Свободная пресса». По словам офицера, противник усилил обстрелы и использование беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости
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