Пушилин: Критических моментов на фронте нет

Как отметил политик, обстановка в зоне боевых действий «стабильно напряженная».

«При этом каких-то критических, переломных моментов не видно и не предполагается», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные пытаются прорваться к Кременной на краснолиманском направлении, пишет «Свободная пресса». По словам офицера, противник усилил обстрелы и использование беспилотников.

