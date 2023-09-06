Генерал ВСУ Сырский заявил о сложной обстановке на восточном участке фронта

Военачальник отметил, что российские войска стремятся освободить всю территорию Донбасса.

«Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей (Донецкой и Луганской народных республик. — НСН)», — цитирует Сырского пресс-служба сухопутных войск.

Как сообщил командующий, на купянском направлении военные РФ ежедневно обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и минометов. При этом на артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои, армия России пытается удержать занятые позиции.

Между тем замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин уличил ВСУ в использовании тактики «живого разминирования». По словам военного, противник закидывает минные поля своими солдатами, пытаясь пройти российскую линию обороны, пишет «Свободная пресса».

