Генерал ВСУ Сырский заявил о сложной обстановке на восточном участке фронта
Обстановка на восточном участке фронта сложная. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Военачальник отметил, что российские войска стремятся освободить всю территорию Донбасса.
«Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей (Донецкой и Луганской народных республик. — НСН)», — цитирует Сырского пресс-служба сухопутных войск.
Как сообщил командующий, на купянском направлении военные РФ ежедневно обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и минометов. При этом на артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои, армия России пытается удержать занятые позиции.
Между тем замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин уличил ВСУ в использовании тактики «живого разминирования». По словам военного, противник закидывает минные поля своими солдатами, пытаясь пройти российскую линию обороны, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru