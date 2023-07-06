Пушилин: Клещеевка находится под контролем российских военных
Село Клещеевка в Донецкой народной республике находится под контролем российских сил. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Как отметил политик, ситуация в населенном пункте напряженная: ВСУ ежедневно применяют по несколько десятков попыток прорыва. Позиции в Клещеевке выгодны для противника, они дадут им возможность продвинуться дальше.
«Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно… Вся Клещеевка - под нашим контролем», — заявил врио главы ДНР.
Накануне военкоры опровергли информацию об оставлении Клещеевки российскими войсками, напоминает RT.
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