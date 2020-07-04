Российские корабли уничтожили условного противника в Черное море
Учебный бой по уничтожению условного противника провели корабли Черноморского флота в зоне несения службы. В учениях задействованы малый ракетный корабль «Ингушетия», оснащенный «Калибрами» и два ракетных катера – «Ивановец» и «Набережные челны». Об этом сообщает РИА Ногвости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Экипажи малого ракетного корабля "Ингушетия" и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы», - сказано в сообщении.
В ходе учений моряки произвели ракетные стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет, зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям. Кроме того, в плане учебного похода - всесторонняя оборона отряда кораблей на переходе морем, а также частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть.
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов отметил в эфире НСН, что вертолетоносцы были бы полезнее на Дальнем Востоке, чем в Черном море.
«Черное море внутреннее море для нас, и при нынешних средствах доставки они в Черном море не нужны, а на Тихоокеанском флоте было бы более правильно, конечно, но разберутся те, кто отвечает за все это дело. Конечно, на Дальнем Востоке они нужнее, тут нет вопросов, и это все будет правильно», — сказал адмирал.
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