Российские корабли уничтожили условного противника в Черное море

В ходе учений моряки произвели ракетные стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет, зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям. Кроме того, в плане учебного похода - всесторонняя оборона отряда кораблей на переходе морем, а также частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов отметил в эфире НСН, что вертолетоносцы были бы полезнее на Дальнем Востоке, чем в Черном море.

«Черное море внутреннее море для нас, и при нынешних средствах доставки они в Черном море не нужны, а на Тихоокеанском флоте было бы более правильно, конечно, но разберутся те, кто отвечает за все это дело. Конечно, на Дальнем Востоке они нужнее, тут нет вопросов, и это все будет правильно», — сказал адмирал.

