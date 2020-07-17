Путин объявил внезапную проверку войск
По поручению президента РФ Владимира Путина объявлена внезапная проверка ряда войск, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом.
Она затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельных соединений центрального подчинения, передаёт РИА ФАН.
По словам Шойгу, проверка станет частью подготовки к учениям «Кавказ-2020». Она позволит оценить способность армии обеспечить безопасность на юго-западном направлении, где сохраняются террористические угрозы.
Глава Минобороны уточнил, что в рамках проверки пройдут 56 тактических учений, в том числе в акваториях Чёрного и Каспийского морей.
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