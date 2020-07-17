Новости за ночь: Раскрыт целый список претензий США к РФ по Договору открытого неба

По словам представителя Минобороны, Вашингтону также счёл необоснованным лимит в 500 километров для полётов над Калининградской областью, где, по мнению западных стран, Россия активизировала военную деятельность. Но российская сторона была вынуждена пойти на ограничения, поскольку хаотичные полёты западных стран в регионе вынуждали порой прерывать даже гражданское авиасообщение, рассказал Рыжков.

Другая претензия Вашингтона связана с запретом Москвы проводить полёты вдоль 10-километровой зоны у границ Южной Осетии и Абхазии. Здесь ситуация осложняется тем, что западные партнёры не признают эти республики, а Грузия не разрешает российским инспекторам проводить наблюдательные полёты над своей территорией, утверждают в Национальном центре по уменьшению ядерной безопасности.

Наконец, недовольство США вызвал отказ России разрешить инспекцию над местом проведения командно-штабных учений «Центр» с иностранным участниками, обусловленный соображениями безопасности.

США в мае 2020 года объявили, что через шесть месяцев выйдут из Договора по открытому небу. Все предлоги, используемые для этого американцами, Рыжков считает надуманными. У Москвы есть и свои претензии к Вашингтону в рамках договора, подчеркнул он.

