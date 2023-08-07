В сообщении уточняется, что штурмовые отряды группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в районе населённых пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

Кроме того, отмечается, что в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР российским войскам удалось отразить 12 контратак подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ)

Также авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника возле Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области.

«Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее экс-экономист Международного валютного фонда Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что в ближайшие недели контрнаступление Украины исчерпает себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».