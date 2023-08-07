Продвижение российских войск на купянском направлении составило 11 км
Продвижение российских войск на купянском направлении за последние трое суток составило 11 км по фронту и более трёх км в глубину обороны украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что штурмовые отряды группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в районе населённых пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.
Кроме того, отмечается, что в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР российским войскам удалось отразить 12 контратак подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ)
Также авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника возле Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области.
«Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», - уточнили в военном ведомстве.
Ранее экс-экономист Международного валютного фонда Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что в ближайшие недели контрнаступление Украины исчерпает себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru