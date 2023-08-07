Отмечается, что успехов добились штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке танков, артиллерии и авиации на Купянском направлении в районе Ольшан. В результате ВСУ потеряли до взвода солдат и один британский бронетранспортер «Спартан», два бойца противника были захвачены в плен.

Кроме того, 1-я танковая армия отразила три попытки контратак со стороны подразделений украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе Новоселовского. ВСУ потеряли до взвода пехоты, отмечает РЕН ТВ.

«Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе населенного пункта Дорошевка», - добавил Зыбинский.

Ранее в Минобороны заявили, что штурмовые отряды армии России улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области, напоминает Ura.ru.

