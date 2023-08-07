Группировка войск «Запад» разгромила роту ВСУ в районе Ольшан
Бойцы группировки войск «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ и девять наблюдательных постов, а также разгромили до роты пехоты 14-й отдельной механизированной бригады противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
Отмечается, что успехов добились штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке танков, артиллерии и авиации на Купянском направлении в районе Ольшан. В результате ВСУ потеряли до взвода солдат и один британский бронетранспортер «Спартан», два бойца противника были захвачены в плен.
Кроме того, 1-я танковая армия отразила три попытки контратак со стороны подразделений украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе Новоселовского. ВСУ потеряли до взвода пехоты, отмечает РЕН ТВ.
«Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе населенного пункта Дорошевка», - добавил Зыбинский.
Ранее в Минобороны заявили, что штурмовые отряды армии России улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru