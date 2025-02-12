Писатель Захар Прилепин займется кино

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в ближайшее время займется экранизацией своего романа «Тума», действие которого разворачивается в ХVII веке, сообщает ТАСС.

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В планах Прилепина также снять фильмы о писателе Михаиле Шолохове и Сергее Есенине по двум своим книгам - «Шолохов. Незаконный» и «Есенин. Обещая встречу впереди».

«Пока с этим не все срослось, но я думаю, мы дотянем», - добавил писатель.

Ранее Захару Прилепину вручили орден Мужества, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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