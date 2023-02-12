Пригожин заявил о взятии Красной горы

Он также пообещал, что бойцы ЧВК «Вагнер» возьмут Бахмут.

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора.

После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут», - заверил Пригожин.

Он также опроверг информацию о том, что его «музыканты» заняли Угледар.

«Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар – это не так», - уточнил бизнесмен.

Ранее основавший ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову рассказал, что освобождение территории Донбасса может занять 1,5-2 года.