Пригожин заявил о взятии Красной горы

Штурмовики частной военной компании «Вагнер» заняли поселок городского типа Красная гора, который находится под Артемовском (Бахмутом - украинское название) в ДНР. Заявление российского бизнесмена и основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин пообещал мстить ВСУ за расстрел пленных из ЧВК «Вагнер»

Он также пообещал, что бойцы ЧВК «Вагнер» возьмут Бахмут.

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора.
После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут», - заверил Пригожин.

Он также опроверг информацию о том, что его «музыканты» заняли Угледар.

«Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар – это не так», - уточнил бизнесмен.

Ранее основавший ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову рассказал, что освобождение территории Донбасса может занять 1,5-2 года.

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ФОТО: Пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"ЧВК
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