Пригожин заявил о взятии Красной горы
Штурмовики частной военной компании «Вагнер» заняли поселок городского типа Красная гора, который находится под Артемовском (Бахмутом - украинское название) в ДНР. Заявление российского бизнесмена и основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Он также пообещал, что бойцы ЧВК «Вагнер» возьмут Бахмут.
«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора.
После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут», - заверил Пригожин.
Он также опроверг информацию о том, что его «музыканты» заняли Угледар.
«Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар – это не так», - уточнил бизнесмен.
Ранее основавший ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову рассказал, что освобождение территории Донбасса может занять 1,5-2 года.
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