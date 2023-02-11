Пригожин пообещал мстить ВСУ за расстрел пленных из ЧВК «Вагнер»

Ранее в Сети появилось видео расстрела украинскими военными российских военнопленных из ЧВК «Вагнер». В связи с этим в ООН выразили обеспокоенность украинской стороне в связи с жестоким обращением захваченных.

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать ещё большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей», - заявил Евгений Пригожин.

Накануне член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на расстрел военнослужащими ВСУ пленных российских солдат — не что иное, как лицемерие, сообщило агентство РИА Новости.

