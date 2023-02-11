Пригожин пообещал мстить ВСУ за расстрел пленных из ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что участники ЧВК будут мстить законными методами за расстрел российских пленных украинскими военными. Так он ответил на запрос одного из изданий, сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

Боец ВСУ признался в расстреле российских пленных

Ранее в Сети появилось видео расстрела украинскими военными российских военнопленных из ЧВК «Вагнер». В связи с этим в ООН выразили обеспокоенность украинской стороне в связи с жестоким обращением захваченных.

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать ещё большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей», - заявил Евгений Пригожин.

Накануне член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на расстрел военнослужащими ВСУ пленных российских солдат — не что иное, как лицемерие, сообщило агентство РИА Новости.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ООНПленныеУкраинаВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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