Пригожин заявил о большом числе взятых в плен «Вагнером»участников ВСУ

Уточняется, что он побывал у бойцов «Вагнера» в новогоднюю ночь.

«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — заявил он.

Основатель ЧВК подчеркнул, что с пленными жестоко не обращаются, особенно - к находящимся в заключении. По его словам, «жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках».

«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», — отметил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии НСН заявил, что частная военная компания «Вагнер» играет одну из решающей ролей в зоне проведения военной спецоперации на Украине.

«Могу сказать, что ЧВК «Вагнер» сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО», - подчеркнул Пригожин, не став вдаваться в детали.

