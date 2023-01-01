Пригожин заявил о большом числе взятых в плен «Вагнером»участников ВСУ
Частная военная компания «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине взяла большое количество пленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее основателя Евгения Пригожина.
Уточняется, что он побывал у бойцов «Вагнера» в новогоднюю ночь.
«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — заявил он.
Основатель ЧВК подчеркнул, что с пленными жестоко не обращаются, особенно - к находящимся в заключении. По его словам, «жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках».
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», — отметил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии НСН заявил, что частная военная компания «Вагнер» играет одну из решающей ролей в зоне проведения военной спецоперации на Украине.
«Могу сказать, что ЧВК «Вагнер» сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО», - подчеркнул Пригожин, не став вдаваться в детали.
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