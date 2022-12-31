Минобороны: В Россию вернулись из плена 82 российских военных
По данным Министерства обороны России, 31 декабря из украинского плена на родину вернулись 82 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность.
Россиян доставят самолётами ВКС России в Москву, затем отправят на лечение и реабилитацию.
Ранее представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на территории Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- Власти Киева заявили о взрывах в городе
- Бенедикт XVI запомнился как интеллектуал и «скандалист»
- В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки
- Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам
- СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске
- ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области
- Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
- СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ
- ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
- Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru