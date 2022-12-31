Минобороны: В Россию вернулись из плена 82 российских военных

По данным Министерства обороны России, 31 декабря из украинского плена на родину вернулись 82 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность.

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Россиян доставят самолётами ВКС России в Москву, затем отправят на лечение и реабилитацию.

Ранее представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на территории Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

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ФОТО: РИА Новости
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