Пригожин: ждем от президента и Госдумы компромисс по соцганантиям для ЧВК «Вагнер»
Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» заключать договоры с Минобороны РФ не будет. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать словам президента РФ Владимира Путина о том, что только при заключении договора с Минобороны можно обеспечить бойцам частных военных компаний социальные гарантии со стороны государства. Глава государства попросил сделать, и как можно быстрее.
Ранее Пригожин уже заявлял, что ЧВК «Вагнер» не будет подписывать контракт с министерством обороны.
«Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК «Вагнер» и мы все пришли ее защищать, то Президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК «Вагнер», но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу», - цитирует Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.
При этом Пригожин утверждает, что контрактов с Минобороны его ЧВК по-прежнему заключать не собирается. Он также выразил мнение, что Госдума и президент «найдут компромиссное решение» по предоставлению соцгарантий для бойцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru