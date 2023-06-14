Пригожин: ждем от президента и Госдумы компромисс по соцганантиям для ЧВК «Вагнер»

Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» заключать договоры с Минобороны РФ не будет. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать словам президента РФ Владимира Путина о том, что только при заключении договора с Минобороны можно обеспечить бойцам частных военных компаний социальные гарантии со стороны государства. Глава государства попросил сделать, и как можно быстрее.