В ДНР готовят штурмовиков-добровольцев
В Донецкой народной республике инструкторы отряда специального назначения «Викинг» обучают добровольцев для штурмующих групп, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обучение добровольцев проводится с учетом реалий сегодняшнего дня и обстановке, которая приближена к фронтовой.
«Стреляем рядом с ними, взрываем взрыв-пакеты, чтобы они чувствовали хотя бы приблизительно, каково им будет в реальных обстоятельствах», - рассказали инструкторы.
Ранее частная военная компания «Вагнер» объявила, что ведет набор и подготовку бойцов в регионах России. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, у компании возникают трудности с рекламными агентствами: некоторые из них отказываются от размещения рекламы о наборе в «Вагнер». Пригожин попросил все готовые к сотрудничеству агентства связаться с его пресс-службой, сообщает НСН.
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