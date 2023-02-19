Пригожин встретился с Басуриным из-за слухов о возможной отставки

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин встретился с заместителем главы управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным, сообщает пресс-служба российского бизнесмена в воскресенье, 19 февраля.

Басурин: у ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к HIMARS

Пригожин и Басурин обсудили возможные кадровые перестановки в силовых структурах Донецкой и Луганской народных республик.

Евгений Пригожин высказал беспокойство по поводу того, что командиров, которые служили много лет, «начинают зачищать фактически».

«Когда это (увольнение командиров – прим. НСН) начинает происходить, начинаются волнения в этом подразделении... Поэтому многие начинают: мы - всё, мы сами сейчас оружие положим... А если все так сделают, кто будет нашу землю освобождать?» – отметил Басурин.

Встречу с замначальника управления Народной милиции ДНР основатель ЧВК «Вагнер» анонсировал накануне, 18 февраля. Он пообещал встретиться с заместителем начальника управления Народной милиции Донецкой Народной республики (ДНР) Эдуардом Басуриным и другими командирами подразделений ДНР, чтобы обсудить слухи об их возможной отставке, появившиеся после публикации военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова в Telegram-канале. Военкор сообщал, что якобы будут уволены и другие командиры на территории ДНР из-за состояния здоровья и отсутствия военного образования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОтставкаВстречаЕвгений ПригожинЭдуард Басурин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры